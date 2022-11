Foggia, rapinavano tir e portavalori: 17 persone arrestate

Le azioni criminali venivano commesse anche mediante l'impiego di disturbatori di frequenza, i cosiddetti jammer, per inibire le comunicazioni via radio e smartphone, al fine di impedire i contatti con le sale operative delle Forze dell'ordine e delle ditte di trasporto

Sono 17 le persone arrestate dalla Polizia a Cerignola (Foggia) con le accuse di rapine pluriaggravate ai danni di furgoni portavalori e dei reati fine di rapina in concorso, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi, anche da guerra, violenza privata e riciclaggio, ricettazioni e sequestro di persona. Il prefetto Francesco Messina, direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, ha sottolineato che "il contrasto all'azione delle organizzazioni criminali, tutte stanziate in Puglia e specializzate negli assalti a furgoni portavalori, a Tir che trasportano tabacchi lavorati esteri e caveau di società di vigilanza privata, in tutto il territorio nazionale, costituisce da oltre 3 anni un obiettivo strategico della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato".