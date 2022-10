Bolzano, giovane donna uccisa nella sua abitazione

Lavorava come barista

leggi anche

Omicidio a Soriano nel Cimino, arrestata la cognata della vittima

La donna lavorava come barista in un esercizio del capoluogo altoatesino. Per il momento non trapelano elementi sulla dinamica e sull'autore del delitto che comunque sarebbe riconducibile alla vita privata della donna. La 30enne viveva in una palazzina al numero civico 42 di viale Trieste, nelle immediate vicinanze della piscina pubblica "Lido". Si tratta di una zona residenziale, tra i fiumi Isarco e Talvera, a pochi passi dal centro storico di Bolzano. Agenti di polizia controllano l'accesso al condominio. Nell'appartamento è tuttora al lavoro la scientifica. In serata la salma è stata caricata sul furgone di un servizio funebre. La pm Claudia Andres che coordina l'inchiesta ha ordinato l'autopsia.