Anziana morta soffocata in casa a Senigallia, arrestato il marito

Una donna di 77 anni è morta per soffocamento all'interno della sua abitazione, nella frazione Filetto di Senigallia. Per la sua morte è stato arrestato, con l'accusa di omicidio preterintenzionale e posto ai domiciliari, il marito di 79 anni. L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 8: quando sono arrivati i soccorsi, l'anziana era già priva di vita.

Il racconto del marito

La donna aveva gravi problemi di salute e il marito avrebbe riferito di averle messo una mano davanti alla bocca per non sentirla lamentarsi, senza intento di ucciderla. L'uomo era stato portato in caserma dei carabinieri, insieme al figlio 50enne, quest'ultimo estraneo ai fatti.