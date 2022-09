Normale di Pisa, Ludovica Amato è la prima studentessa non vedente

Una bella storia arriva da Pisa, dove una ragazza 19enne è diventata la prima studentessa non vedente ammessa al corso ordinario della facoltà di Lettere della prestigiosa Scuola Normale Superiore. Ludovica Amato, questo il suo nome, dopo essersi diplomata con 100 al liceo classico Galilei di Pisa, ha ricevuto ieri l'ufficialità dell'ammissione con la pubblicazione della graduatoria, come riporta il quotidiano La Nazione. La studentessa pisana, non vedente dalla nascita, ha una sconfinata passione per il latino e il greco e una grande forza di volontà.

"Ho lavorato sodo per arrivare a questo traguardo"

"Sono felicissima - ha commentato dopo l'ammissione alla Normale - perché sono riuscita ad abbattere tutte le barriere anche quelle che ciascuno di noi costruisce inconsapevolmente nella propria mente". Ludovica Amato ha raccontato alla Nazione di aver "lavorato sodo fin dai primi anni del liceo per raggiungere questo traguardo. Non si è trattato di un sacrificio perché quando c’è la passione è solo un piacere. Quando ho ricevuto la notizia dell’ammissione alla Normale non ci potevo credere e tutt’ora faccio fatica a realizzare che siederò proprio in quelle aule". I complimenti alla studentessa sono arrivati via social anche dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che sul suo profilo Facebook ha scritto: "E' un esempio di forza e determinazione che supera ogni barriera".