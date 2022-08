Genova, incendio in parco container della Rete Ferroviaria Italiana

Incendio intorno alle 6,30 di questa mattina nel parco container della Rfi di Genova Sampierdarena, nella zona di via Perlasca. le fiamme sono divampate coinvolgendo una pila di traversine in legno dei binari e un mezzo in sosta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che con la squadra di Bolzaneto sono riusciti a circoscrivere il rogo grazie all'utilizzo del liquido schiumogeno riversato sul mezzo in fiamme e su tutto quello che si trovava nelle vicinanze.

Rfi: "Nessun locomotore coinvolto"

Rfi precisa che l'area dove hanno preso fuoco le traversine è un'area di cantiere utilizzata da una ditta esterna impegnata in lavori di manutenzione per conto di Rete Ferroviaria Italiana. "Non è stato coinvolto alcun locomotore - specifica Rfi - ma si è trattato di un mezzo di cantiere della ditta esterna". Sono in corso le indagini.