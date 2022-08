Medjugorje, va in pellegrinaggio dopo morte moglie e muore d'infarto

L'82enne veneziano era partito per mantenere una promessa fatta alla moglie sul letto di morte, ma è stato stroncato da un arresto cardiaco prima di tornare a casa. Lo racconta Il Gazzettino

È riuscito a mantenere la promessa che aveva fatto alla moglie prima di morire, ma poco dopo è morto a sua volta ucciso da un infarto: è successo a Lino Vedovato, 82 anni, di Scorzé, provincia di Venezia, colpito da un arresto cardiaco dopo essere stato pellegrinaggio a Medjugorie. L'uomo stava facendo colazione prima di salire sul pullman che lo avrebbe riportato a casa.

Prima che la moglie morisse circa un anno fa l'82enne, come racconta Il Gazzettino, le aveva assicurato che presto sarebbe andato Medjugorie, in Bosnia e Herzegovina a pregare in quella che viene considerata una delle più celebri mete di pellegrinaggi religiosi.