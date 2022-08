Meteo, le previsioni di venerdì 26 agosto

Mondo

"Quest'anno, Perpignan ha già sofferto 42 notti tropicali, con temperature superiori ai 20 C, rispetto a una media di 15 negli anni '60" ha riferito Jean-Michel Soubeyroux di Meteo-France. In questa giornata da caldo record, si teme il peggio per le foreste francesi, in particolare per il maxi incendio finora indomabile nei pressi di Landiras, in Gironda