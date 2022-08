Pordenone, soldatessa che ha investito 15enne forse giudicata in Usa

Il fatto di essere una militare della base Usaf di Aviano le consente di evitare il processo in Italia. Lo prevede la Convenzione di Londra del 1951 sulla giurisdizione dei militari Nato in Europa. Così è stato ad esempio nel caso del Cermis ascolta articolo Condividi

Soltanto una volta chiusa la fase istruttoria in Italia, che potrà durare anche un anno, si saprà se Julia Bravo, la soldatessa americana che ha investito e ucciso un ragazzo di 15 anni in provincia di Pordenone, sarà giudicata negli Stati Uniti. Al momento dell’esercizio dell’azione penale, infatti il ministro della Giustizia italiano può, a sua discrezione o su istanza delle autorità statunitensi, decidere di attivare il difetto di giurisdizione e consentire all'indagato statunitense di essere processato nel proprio Paese. Una possibilità, questa, prevista da appositi trattati internazionali che riguardano proprio la giurisdizione dei militari Nato in Europa.

Il caso del Cermis leggi anche Investe e uccide un 15enne a Pordenone, convalidato l'arresto della soldatessa Usa Opzione cui si fece ricorso in relazione alla strage del Cermis. Nel 1998 un caccia decollato dalla stessa base di Aviano tranciò i cavi della funivia provocando 20 morti. Una tragedia per la quale alla fine non ha pagato nessuno perché i componenti l’equipaggio del caccia, tornati in America, furono sottoposti a processo, ma la Corte Marziale, la giustizia militare statunitense, decise di assolverli dalle accuse di omicidio preterintenzionale e omicidio colposo. Solo in appello vennero riconosciuti colpevoli di ostruzione alla giustizia, per aver distrutto il nastro video registrato sull’aereo e congedati con disonore dal corpo dei Marines.