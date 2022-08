Elba: scomparsa Marina Paola Micalizio, figlia ex super poliziotto

Della donna, 48 anni, non si hanno notizie da domenica sera. Era sull’isola per le vacanze estive. All’alba è stato ritrovato morto, sugli scogli, il suo cane e lì vicino c’era anche il suo cellulare. In corso le ricerche. Il padre, morto nel 2005, si è guadagnato nel tempo l’appellativo giornalistico di “super poliziotto” per aver diretto - a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta - le prime maxi operazioni contro la mafia e la ‘Ndrangheta al Nord