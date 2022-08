Trento, incendio nella discarica: visibile alta colonna di fumo nero

Il sindaco invita i cittadini e non uscire e chiudere le finestre

Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, ha scritto su Facebook che non sono state ancora accertate le ragioni per cui si è innescato il rogo, che si è sviluppato "in un piazzale attiguo alla discarica di Ischia Podetti dove sono stoccati rifiuti della raccolta differenziata. In attesa di verificare la tipologia del materiale andato a fuoco, in via precauzionale invitiamo i cittadini delle frazioni a Nord (Gardolo e Meano soprattutto) a rimanere in casa e a chiudere le finestre".