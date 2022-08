Lancia lattina vuota fuori dal finestrino, multato ad Assisi

Economia

“Voucher patente autotrasporto”, cos’è il bonus per giovani camionisti

Nel testo del decreto Milleproroghe licenziato dalle Commissioni congiunte Bilancio e Affari costituzionali alla Camera si parla del fondo denominato “Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto”. Stanziati 3,7 milioni per il 2022 e 5,4 l'anno dal 2023 al 2026 per l'erogazione di voucher ai giovani tra i 18 e i 35 anni che prendono la patente per la guida dei mezzi pesanti. Il voucher è “pari all'80% della spesa sostenuta - e in misura non superiore a 2.500 euro - dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026”

Nel mix di misure del decreto Milleproroghe - licenziato dalle Commissioni congiunte Bilancio e Affari costituzionali alla Camera e ora atteso in Aula - è spuntato un voucher per gli under 35 che desiderano prendere la patente per i camion

Una nota del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha confermato che a favore dell'autotrasporto sono stati stanziati 3,7 milioni per il 2022 e 5,4 milioni l'anno dal 2023 al 2026 per l'erogazione di voucher ai giovani fino a 35 anni che prendono la patente per la guida dei mezzi pesanti. Il ministro Enrico Giovannini ha espresso "soddisfazione"