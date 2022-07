Civitanova Marche, aggredito e ucciso a bastonate in centro

Per aver fatto degli apprezzamenti su una donna, è stato aggredito e picchiato a morte dall'uomo che accompagnava la giovane. È accaduto nel primo pomeriggio nel centro di Civitanova Marche. La vittima è un ambulante nigeriano di 39 anni. La Croce Gialla di Recanati ha prestato i primi soccorsi ma per lui non c'è stato nulla da fare. L'aggressore, un cittadino italiano, sarebbe già in stato di fermo.