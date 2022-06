Elicottero scomparso, sul monte Cusna individuati cratere e detriti

Si stanno concentrando sulla cima dell'Appennino reggiano le operazioni di ricerca dell'elicottero scomparso giovedì mattina. Sarebbero stati individuati un cratere e dei detriti che potrebbero essere compatibili con i resti del velivolo. Secondo la Gazzetta di Modena, un video di una ventina di secondi sarebbe stato mandato da uno dei 6 passeggeri a bordo al figlio in Libano. Si vedrebbe il velivolo nel mezzo di una violenta tempesta ascolta articolo Condividi

Si stanno concentrando sul monte Cusna, cima dell'Appennino reggiano, le operazioni di ricerche dell'elicottero di cui si sono perse le tracce giovedì mattina sull'Appennino tosco-emiliano. In questa area, a quanto appreso, sono stati individuati un cratere e dei detriti che potrebbero essere compatibili con i resti del velivolo. L'avvistamento da parte di un elicottero della Guardia di Finanza, nei dintorni del rifugio Battisti. Intanto sarebbe spuntato un video, un breve filmato di pochi secondi inviato via chat da uno dei sei passeggeri a suo figlio, che documenterebbe il volo dell’elicottero nel mezzo di un violento temporale. La notizia del video è stata data dalla Gazzetta di Modena, precisando che per il momento il destinatario del filmato - il figlio di uno dei due manager libanesi a bordo - non lo ha diffuso, a fronte delle indagini in corso. A quanto appreso dal quotidiano, nel video, di una ventina di secondi, mandato al figlio in Libano verosimilmente prima del blackout che ha inghiottito l'elicottero, si vedrebbe il volo durante una tempesta. Un dettaglio che, come altre tracce, è al vaglio delle forze impegnate nelle ricerche. Giovedì, al momento della sparizione dell'elicottero, le condizioni meteo su quell'area di Appennino tra Toscana ed Emilia erano avverse: il crinale era stato investito da una tempesta di pioggia, fulmini e grandine.

Proseguono le ricerche leggi anche Elicottero disperso sull'Appennino, ancora nessuna traccia Anche questa mattina, dalle 7 circa, sono riprese le ricerche sotto il coordinamento di Aeronautica militare e Prefettura di Modena. Il velivolo aveva sette persone a bordo (sei passeggeri e il pilota), era partito dall'aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) ed era diretto nel Trevigiano. Ieri numerosi sorvoli, e ricognizioni con squadre di terra, anche sul versante toscano del crinale, non hanno dato alcun esito. Al terzo giorno di ricerche, il soccorso alpino è presente con diverse squadre territoriali, alcune delle quali pronte all'occorrenza ad imbarcarsi su elicotteri per sorvoli dall'alto, e due basi mobili: una a Pievepelago e l'altra a Piandelagotti (in Appennino Modenese, vicino al confine con la provincia di Reggio Emilia). L'elicottero, ingaggiato da un'azienda emiliana, da qualche giorno faceva la spola tra Toscana e Veneto per portare alcuni manager stranieri, quattro imprenditori turchi e due libanesi, in visita in alcune aziende, in concomitanza con una importante fiera sulla carta a Lucca.