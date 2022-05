Fumetti: Addio a Luca Boschi, sceneggiatore, giornalista, critico

Era tra i più importanti storici italiani di fumetto e animazione, in particolare in ambito umoristico e disneyano. Personalità poliedrica, Boschi è stato anche autore e conduttore radiofonico e autore di spettacoli teatrali

Aveva 66 anni Luca Boschi, giornalista, critico e sceneggiatore. Nato a Pistoia nel 1956, ha collaborato negli anni con numerose case editrici di fumetto (e non solo) ed è apparso su alcune fra le più note riviste degli anni Ottanta e Novanta, come Métal Hurlant, L’Eternauta, Comic Art, Lupo Alberto, Horror, Totem, Starcomìx e Topolino, in qualità di sceneggiatore, disegnatore, articolista o di direttore editoriale.

La carriera

Tra gli altri saggi da lui scritti, figurano Frigo, Valvole e Balloons, con il quale nel 1997 ha vinto la prima edizione del Premio Franco Fossati per il miglior saggio dell’anno, e Irripetibili con cui ha vinto il Premio ANAFI 2008 come miglior saggio fumettistico dell’anno. L’ultimo è stato Italia ride!, pubblicato nel 2021 per ANAFI, una sorta di completa enciclopedia del fumetto umoristico italiano extra Disney. Per anni curatore di testate Disney come I grandi classici, ha introdotto i lettori a un approccio più filologico e storicamente rigoroso con collane come Zio Paperone, I maestri Disney e Tesori Disney, che recuperavano il meglio della produzione del passato, accompagnandola con articoli che ne raccontavano autori e contesto.