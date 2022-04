Meteo, le previsioni di mercoledì 6 aprile

Una nuova perturbazione porta un peggioramento su alcune zone d’Italia. Atteso brutto tempo prima sulla Sardegna, poi sulle regioni centrali e su Campania, Basilicata e alta Puglia. Previsti piogge anche intense e locali temporali. Sul resto del Paese più soleggiato, anche se la nuvolosità è in aumento ascolta articolo Condividi

Tra mercoledì 6 aprile e giovedì 7, una nuova perturbazione porterà un peggioramento del meteo su alcune regioni dell’Italia. In particolare, per domani è atteso brutto tempo prima sulla Sardegna, poi sulle regioni centrali e su Campania, Basilicata e alta Puglia. Secondo gli esperti, ci saranno piogge anche intense e locali temporali. Sul resto delle regioni sarà un mercoledì più soleggiato, anche se la nuvolosità è in aumento. I venti soffieranno da direzioni variabili, mari a tratti mossi. Temperature stazionarie (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord Al Nord è attesa una giornata caratterizzata dal bel tempo, con alta pressione prevalente. Clima mite, ma cielo via via più coperto. Venti deboli meridionali. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi previsti vanno dai 14 gradi di Genova e Venezia ai 18 di Bologna, Milano e Trento. Nel capoluogo lombardo cielo sereno in mattinata e più nuvoloso nel pomeriggio. Poco nuvoloso, nel pomeriggio, anche a Torino: termometro tra 4 e 16 gradi.

Le previsioni al Centro e in Sardegna Meteo in graduale peggioramento al Centro. Il brutto tempo interesserà subito la Sardegna, con nubi e pioggia. Poi la perturbazione avanzerà verso le altre regioni. Attesi temporali e nevicate sugli Appennini sopra i 1.500 metri. Venti deboli dai quadranti meridionali. I valori massimi oscillano tra i 13 gradi di l'Aquila e i 18 di Firenze. A Roma attesa pioggia dal pomeriggio e termometro tra i 7 e i 12 gradi. Nel capoluogo toscano l’acqua dovrebbe invece arrivare in serata.