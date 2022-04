Campobasso, piccola di 5 anni sparita da casa. Ricerche in corso

La piccola - di nome Nicole - avrebbe approfittato di un momento di distrazione generale per uscire dalla sua abitazione. Si pensa che possa essere andata nella zona boschiva del comune di Sant'Angelo Limosano, dove vive in località Fonte San Pietro. Volontari e forze dell'ordine stanno scandagliando la zona, coinvolti aerei e un drone

Vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari. Centinaia di persone dalle scorse ore sono alla ricerca di una bambina di 5 anni scomparsa nella notte tra il 2 e il 3 aprile da Sant’Angelo Limosano, in provincia di Campobasso. Finora non c’è nessuna informazione su cosa sia potuto succedere, solo qualche ipotesi. La più accreditata, seguendo le dichiarazioni dei famigliari, è che la piccola – di nome Nicole – abbia lasciato casa in serata e si sia poi smarrita nella campagna intorno alla sua abitazione. Sarebbe uscita dalla finestra che affaccia sul piano terra di casa. La bimba "stava giocando", quando la madre le ha chiesto di mettere a posto i giocattoli, racconta all'Adnkronos il sindaco di Sant'Angelo Limosano, William Ciarallo. Poi "la mamma è andata a dare il latte al fratellino di un anno a mezzo e a metterlo nel letto. Quando è tornata nella stanza - dice sempre Ciarallo - non ha trovato più la bambina. Hanno trovato una sedia vicino alla finestra del piano terra e la finestra aperta''. Al momento della scomparsa Nicole, dai lunghi capelli castani, indossava leggings neri, una maglietta rosa e scarpe bianche.