Empoli, trovato cadavere in container per la raccolta differenziata

Il cadavere di un giovane straniero è stato trovato in un'azienda cartiera di Empoli, in via di Molin Nuovo, all'interno di un camion utilizzato per la raccolta differenziata della carta. Lo ha scoperto verso le 10.30 un addetto con mansioni di smistamento. L'operaio, spiegano i carabinieri, ha rinvenuto il corpo nello svuotare il container con una gru, che ha braccio meccanico e pinza. L'identificazione del cadavere è in corso. Indagini del Nucleo Investigativo di Firenze e della Compagnia di Empoli.