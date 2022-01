Giuliano Ferrara ricoverato in ospedale per un infarto

Il 118 lo ha portato d'urgenza in ospedale dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento di angioplastica. Adesso si trova nel reparto di terapia intensiva cardiologica a Grosseto

Condizioni di salute gravi, ma stabili. Giuliano Ferrara, fondatore del Foglio, è ricoverato nel reparto di unità coronarica dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Il giornalista ed ex parlamentare europeo, 70 anni, ha accusato un malore nella serata di ieri nella sua casa a Scansano in Maremma. La prognosi è riservata e, dalle prime informazioni, sembrerebbe che abbia avuto un problema cardiovascolare.

L'articolo sul Foglio

Nel giorno del suo 70esimo compleanno, lo scorso 7 gennaio, Ferrara aveva pubblicato sul Foglio un articolo dal titolo “Oggi ho settant’anni e il privilegio di non ricordare quasi niente”. “Vivo ascoltando musica su Channel 3 e dalla Digital Concert Hall dei Berliner, leggo buoni libri, scrivo per il giornale quasi tutti i giorni”, scriveva, “un matrimonio di trentaquattro anni e l’amore, che è il suo bel complemento, qualche amico, messaggini e la consolazione delle giornate corte, con il buio che raccoglie come un fumo purgatoriale e aiuta nella campagna a distinguere le luci dei paesi collinari”.