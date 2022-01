Uno studio più caldo, più tecnologico, più contemporaneo. Più vicino al pubblico Condividi

Sky TG24 rinnova la sua casa. Da metà marzo, lo studio da cui ogni giorno per 24 ore parte la nostra informazione sarà presto più tecnologico, più caldo, più contemporaneo. Un’evoluzione che è parte stessa del nostro racconto: viviamo e raccontiamo minuto per minuto il mondo che cambia e gli spazi da cui questo racconto nasce evolvono anch’essi. L’innovazione tecnologica sarà sempre più funzionale all’offerta informativa: grafiche animate, interattività, set che si modificano in funzione della tipologia di racconto e di approfondimento che va in onda. Ogni scelta è collegata ai contenuti che produciamo, alle notizie che seguiamo e alle scelte di approfondimento che facciamo.

A cominciare dal look: l’evoluzione dello studio di Sky TG24 va nella direzione di un maggior vicinanza al nostro pubblico. In un’era in cui abbiamo documentato lo sconvolgimento delle nostre abitudini, dei nostri stili di vita, vogliamo creare un ambiente più caldo, più accogliente, più intimo. Senza dimenticare, però, la tecnologia, strumento fondamentale e sempre più centrale nella spiegazione di ciò che accade attorno a noi. Dall’uso sempre più approfondito ed efficace dei dati, alla realtà aumentata, all’integrazione dei linguaggi visivi del mondo digitale, l’innovazione è elemento irrinunciabile del nostro percorso. Così, oltre al rinnovato studio principale delle news e di quello dedicato agli approfondimenti politici di Roma, il percorso evolutivo di Sky TG24 vede altri due prospettive di racconto: - Il corner nella Newsroom: lo spazio di collegamento con la redazione, dalla quale dare gli ultimi aggiornamenti, così come l’analisi e il commento. Uno spazio anch’esso completamente rinnovato e arricchito di funzioni tecnologiche e soluzioni visive che lo trasformano all’occorrenza in uno vero e proprio studio. Da questa postazione nasceranno le analisi supportate dalla tecnologia dell’augmented graphics.

- Il nuovo “infinite studio”. Uno studio in realtà aumentata che debutterà in primavera, nel quale produrre un appuntamento quotidiano e dei programmi speciali che possano sfruttare la tecnologia della realtà aumentata permettendo di personalizzare lo studio per far vivere l’esperienza dell’approfondimento tematico in modalità immersiva.