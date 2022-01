Ragazzo trovato morto in un ostello a Trieste, si indaga per omicidio

Il 17enne sarebbe stato strangolato per motivi di gelosia. Il presunto autore, un giovane poco più che maggiorenne, è stato sentito nella notte dagli inquirenti

Il cadavere di un diciassettenne è stato scoperto ieri sera in un ostello della gioventù a Trieste. Il ragazzo sarebbe stato strangolato, all'origine del delitto ci sarebbe la gelosia per una ragazza. Il presunto autore, un giovane poco più che maggiorenne, è stato sentito nella notte dagli inquirenti. Secondo alcune indiscrezioni avrebbe reso delle dichiarazioni in merito all'accaduto.