Docente morta per esposizione ad amianto, Miur deve risarcire famiglia

Olga Mariasofia D'Emilio è morta nel 2017 di mesotelioma per essere stata esposta al materiale cancerogeno nella scuola in cui lavorava. Ora il tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell'Istruzione a risarcire i familiari Condividi

Il tribunale del Lavoro di Bologna ha condannato il ministero dell'Istruzione al risarcimento di un danno da 930.258 euro per la morte nel 2017 di una docente, Olga Mariasofia D'Emilio, di mesotelioma per esposizione ad amianto nella scuola in cui lavorava. Ne dà notizia l'Ona (Osservatorio nazionale amianto), spiegando che si tratta della prima condanna del Miur per la presenza di amianto negli istituti scolastici. Alla docente il 17 maggio del 2002 è stato diagnosticato il mesotelioma per l'esposizione alla fibra killer durante l'insegnamento nelle strutture e nei laboratori di chimica e fisica della Scuola Media Farini di Bologna.

La figlia della donna: "Bonificare tutte le scuole" Per l'Osservatorio nazionale amianto (Ona) si tratta di una decisione storica che conferma la necessità di bonifica e messa in sicurezza di tanti altri istituti del Paese. Alla docente il 17 maggio del 2002 era stato diagnosticato il mesotelioma per l'esposizione all’amianto. Nel corso del tempo D'Emilio aveva ottenuto dall'Inail il riconoscimento di malattia professionale, e nel 2007 aveva avviato la procedura giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni. La sentenza è stata pubblicata il 14 dicembre, firmata dal giudice Maria Luisa Pugliese e le motivazioni saranno depositate entro 60 giorni. "Il mio sogno è quello di far sì che le sofferenze di mia madre, e della mia famiglia, non si ripetano per altri insegnanti e impiegati nella scuola", commenta oggi Silvana Valensin, figlia della docente scomparsa, che aggiunge: "Quello del mesotelioma è un flagello e dobbiamo vincere la nostra battaglia contro l'amianto. Mi auguro che si giunga quanto prima alla bonifica di tutte le scuole e di tutti i siti contaminati".