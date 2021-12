Portogallo, 27enne agrigentino muore in un'esplosione per fuga di gas

Tragedia a Lisbona, in Portogallo. Uno studente agrigentino di 27 anni, Dario Di Nolfo, è morto nella serata di ieri, 7 dicembre, a causa delle ferite riportate in un incendio. Le fiamme sono divampate in seguito a un'esplosione, probabilmente per una fuga di gas, avvenuta all'interno della sua abitazione. Il giovane si trovava all'estero per il progetto Erasmus. Nello scoppio sono rimaste ferite altre cinque persone.