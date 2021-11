Ponte Morandi, comitato in ricordo vittime escluso dalle parti civili

Le reazioni

"Ovviamente siamo molto dispiaciuti per questa decisione: speravamo nell'accettazione anche alla luce delle precedenti sentenze. Questo però non rallenta di una virgola la nostra azione collegiale". Questo il commento di Egle Possetti, portavoce del comitato Ricordo vittime Ponte Morandi che aggiunge: "Ovviamente agiremo nell'interesse comune anche come singoli parenti. Le parti singole che saranno nel processo lavoreranno per tutti perché lo spirito è sempre

stato quello. Anche la nostra famiglia, che ha un perito, sta lavorando affinché il lavoro che fa vada a beneficio di tutti".