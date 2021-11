Meteo, tanta pioggia fino a domenica: ecco le regioni più interessate

Un vortice ciclonico che da più giorni staziona tra la Sardegna e le isole Baleari riuscirà ad influenzare il tempo su molte regioni italiane almeno fino a venerdì. E’ già pronto ad entrare in scena un nuovo ciclone che comprometterà anche il fine settimana. Nei prossimi giorni le regioni più piovose saranno la Sicilia, inizialmente il Nordovest e il Lazio e localmente la Sardegna. Sul resto d'Italia il cielo sarà spesso nuvoloso. Nel weekend tutte le regioni del Nord torneranno ad essere bagnate dalle piogge, così come gran parte del Centro Italia e solo localmente il Sud, soprattutto i settori ionici. Le temperature rimarranno stabili e ancora piuttosto elevate per il periodo.

Le previsioni al Nord

Tempo variabile, spesso nuvoloso al Nord Ovest con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. Più soleggiato sulle regioni orientali. Massime in aumento e comprese tra 16 e 20 gradi.

Le previsioni al Centro

Nuvoloso con piogge su Lazio e Toscana. Sul resto delle regioni cielo irregolarmente nuvoloso, a tratti coperto sull’area adriatica. Piovoso nel pomeriggio in Sardegna. Massime da 16 a 20 gradi. Roma la città più calda.

Le previsioni al Sud

Un’altra giornata di tempo instabile. Piogge e temporali sulla Sicilia e bassa Calabria. Più asciutto sulle altre regioni in un contesto variabile. Massime miti e comprese tra 16 e 21 gradi