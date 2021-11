Grave incidente stradale nella giornata di mercoledì sull'A4. A perdere la vita nello schianto verificatosi poco dopo le 12 sull'autostrada in direzione Trieste, tra gli svicoli di San Donà e Cessalto, è stato l'autista di un furgone coinvolto, un sessantenne di Gorizia.

La dinamica

Nell'incidente il furgone ha urtato violentemente un mezzo pesante in transito. All'arrivo dei soccorsi non c'era purtroppo nulla da fare per il 60enne. La polizia stradale ha effettuato i rilievi, insieme con il 118, e i vigili del fuoco (che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti). Le operazioni hanno richiesto la chiusura di quel tratto di autostrada per un paio d'ore per permettere al personale di Autovie Venete l'accesso con i mezzi di soccorso per la rimozione dei veicoli incidentati.