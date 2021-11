Bologna, si traveste da autovelox per spaventare gli autisti

La storia la racconta Il Resto del Carlino. Siamo a Bologna e un ragazzo ha deciso di spavantare le persone travestito da autovelox, l'apparecchio di rilevazione della velocità. Si è posizionato su Viale Filopanti e la sua trovata ha fatto il giro dei social, facendo più scalpore anche dei classici travestimenti tipici del periodo di Halloween. Si è procurato uno scatolone che ha poi reso del tutto e per tutto simile ai veri autovelox, eccetto per il colore: quelli urbani in funzione sotto le Torri, sono infatti grigi e non arancioni. C'erano anche le scritte di "controllo elettronico della velocità", il simbolo del limite di velocità -in questo caso abbassato a 30 km/h- e il simbolo stilizzato del vigile.