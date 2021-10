Pazienti morti in corsia a Lugo, assoluzione per Daniela Poggiali

L'ex infermiera imputata per l'omicidio dei pazienti nell'ospedale di Lugo ha ottenuto una doppia assoluzione dalla Corte di assise di appello di Bologna. I giudici l'hanno assolta perché il fatto non sussiste. Ora la donna sarà scarcerata: "Sono felice"

Colpo di scena nel processo per le morti in corsia all'ospedale di Lugo, in provincia di Ravenna. Daniela Poggiali, ex infermiera imputata per l'omicidio dei pazienti, ha ottenuto una doppia assoluzione dalla Corte di assise di appello di Bologna. I giudici l'hanno assolta perché il fatto non sussiste.

Si tratta dell'appello ter per la morte di Rosa Calderoni, 78enne, deceduta l'8 aprile del 2014 e per il caso del 94enne Massimo Montanari, deceduto il 12 marzo 2014 a Lugo. Nel primo caso, si era partiti da un ergastolo, due volte riformato da assoluzioni in appello: sentenza che erano state annullate da altrettante Cassazioni. Nel secondo caso, si partiva da una condanna a 30 anni in primo grado.

In entrambi, per la Corte d'appello, il fatto non sussiste.