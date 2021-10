Il numero è stato estrapolato dal rapporto del 19 ottobre dell’Istituto superiore di sanità sulle "caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a SARS-CoV-2 in Italia". Secondo i No Vax, rappresenterebbe il numero reale di morti di Covid in Italia dall'inizio della pandemia. Ma la realtà è un'altra Condividi:

Da giorni le manifestazioni dei No Green pass ci raccontano il malcontento di alcuni lavoratori, contrari alla certificazione verde. Spesso durante le proteste, ma anche sui social, si sono visti cartelli che mostravano un numero: il 3.783. Cosa significa? E perché viene utilizzato come slogan? Secondo i dimostranti, rappresenterebbe il numero reale di morti di Covid in Italia dall'inizio della pandemia, ma la realtà è un'altra.

Come è stato calcolato Il numero è stato estrapolato dal rapporto del 19 ottobre dell’Istituto superiore di sanità sulle "caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a SARS-CoV-2 in Italia". Nel dossier si indicava che i decessi complessivi, al 5 ottobre, fossero 130.468. Come fatto in tutti gli altri rapporti pubblicati nell'ultimo anno e mezzo, l’ISS ha segnalato il numero medio di patologie osservate (tramite le cartelle cliniche) prendendo in esame un campione di 7.910 deceduti. Tra questi, non risultavano affetti da patologie pregresse 230 pazienti, pari al 2,9 per cento del campione. È così che qualcuno ha deciso di applicare quel 2,9% ai 130.468 morti segnalati dall’Istituto, ottenendo come risultato 3.783 morti.

Il cartello con "3783" durante una manifestazione No Green pass.