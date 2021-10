Toscana, ristoratori fanno causa al governo Conte per danni lockdown

Sono da alcuni giorni in presidio a oltranza in piazza Montecitorio, a Roma. Un gruppo di imprenditori appartenenti a Tni – Tutela Nazionale Imprese ristoratori Toscana, hanno annunciato battaglia per difendere il settore della ristorazione, uno dei comporti dell’economia nazionale più colpiti durante i mesi del lockdown e in quelli con la divisione delle regioni in zone gialle, arancio e rosse ( CORONAVIRUS, IL LIVEBLOG - I NUMERI DELLA PANDEMIA )

La protesta della ristorazione

Al tribunale civile di Roma si è tenuta ieri la prima udienza del ricorso presentato da oltre 100 aziende della ristorazione aderenti a Tni – Tutela Nazionale Imprese ristoratori Toscana contro il governo Conte per i danni causati dal lockdown e dai dpcm, con cui sono state chiuse le attività per 160 giorni nel 2020. Un’azione collettiva contro l’esecutivo dell’ex premier (presentata il 22 febbraio 2021) per i danni causati da quelle chiusure e “per opporsi alle decisioni messe in atto tramite i Dpcm e che limitano la libertà di impresa”. “Le nostre attività, fin dallo scoppio della pandemia, hanno dimostrato di non essere un luogo di contagio" ha sottolineato Raffaele Madeo, presidente di Tni Italia. "Dal 1 settembre scorso i clienti che mangiano all'interno di bar e ristoranti devono avere il green pass. Dal 15 ottobre l'obbligo sarà esteso anche a tutti coloro che ci lavorano. Non vediamo perché, dunque, se il governo ritiene che il green pass sia sufficiente a rendere sicuri i luoghi pubblici e privati, dobbiamo continuare a lavorare con il distanziamento di un metro tra i tavoli. Chiediamo perciò al governo di togliere i limiti alla capienza anche ai ristoranti”.