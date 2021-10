Morte Dora Lagreca, continuano indagini: accertamenti su parapetto

Gli accertamenti dei Ris nella casa della coppia sono durati ieri oltre quattro ore: è stato esaminato l'interno dell'appartamento e il balcone da cui è precipitata la donna. L'abitazione, una mansarda sotto sequestro da sabato scorso, era in ordine e, da quanto è trapelato, sembra che non siano stati trovati elementi che possano far pensare a una colluttazione tra i due fidanzati. Sarebbe stato sequestrato anche il parapetto da dove Dora Lagreca è caduta. L'ipotesi è che la giovane, che secondo alcune fonti - e secondo il racconto del fidanzato - era senza vestiti, si sia aggrappata. I Ris hanno cercato per ore anche "tracce" sul balcone, dove hanno staccato una parte della copertura in alluminio del parapetto che sarà quindi ulteriormente analizzata. Accertamenti sono stati eseguiti anche sul terreno dove, dopo aver urtato una parabola al primo piano, è precipitata la ragazza.

Ieri è stata eseguita anche l’autopsia sul corpo della donna. L’esame, durato oltre quattro ore, si è svolto a poche centinaia di metri dall'appartamento, nell'ospedale San Carlo di Potenza, dove Dora Lagreca è morta due ore dopo essere stata trasportata dal 118. Nelle prossime settimane, i medici consegneranno alla Procura della Repubblica la relazione conclusiva sugli esami, anche quelli tossicologici, cominciati ieri sul cadavere della donna. In queste ore, inoltre, stanno andando avanti anche le indagini "tradizionali" dei carabinieri del Comando provinciale di Potenza: sono state ascoltate numerose persone, in particolare amici dei due fidanzati che, in un locale alla periferia della città, li hanno visti insieme, in atteggiamenti teneri, anche poche ore prima della morte di Dora Lagreca.

La caduta dopo una lite

In molti hanno raccontato di una coppia - accomunata da alcuni problemi di udito - spesso litigiosa. La donna è caduta giù dal balcone proprio al termine di una lite. “Ma il mio assistito – ha detto l’avvocato Domenico Stigliani, legale dell’uomo, ai giornalisti – ha parlato ai carabinieri di una discussione più che di una lite, nata per motivi di gelosia. Erano ubriachi? Lui sicuramente no, anche perché ha guidato per tornare a casa, mentre Dora ha bevuto alcuni cocktail". I due, ha aggiunto il legale, "come tutte le coppie litigavano, senza che però ci fossero mai state violenze, e poi facevano la pace. Ma lui era veramente innamorato e con la sua fidanzata avrebbe voluto creare un futuro insieme. Non è riuscito a fermarla e ora è profondamente scosso". A Montesano sulla Marcellana (Salerno), il paese di origine della donna - dove lei venerdì, prima di tornare a Potenza, aveva pranzato con alcuni famigliari - nessuno crede al suicidio. E l'avvocato della famiglia, Renivaldo Lagreca, ha consegnato due memorie alla Procura della Repubblica potentina affinché non venga tralasciato nulla. "Dora era una ragazza solare, dal carattere forte, piena di vita. Non si sarebbe mai suicidata", ha ribadito il legale, annunciando che i funerali della donna saranno celebrati giovedì 14 ottobre, alle ore 10.30, nella Chiesa di Santa Maria in Loreto della frazione di Arenabianca. Per quel giorno, a Montesano sulla Marcellana sarà proclamato il lutto cittadino.