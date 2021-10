Processo Borsellino quater, la Cassazione conferma le condanne

Convalidata la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 2019 sulla strage di Via D'Amelio e i depistaggi. Dieci anni per calunnia a Calogero Pulci e 9 anni e 6 mesi a Francesco Andriotta

È stata confermata dalla Cassazione la condanna d'appello del processo Borsellino quater sulla strage di Via D'Amelio e i depistaggi. Ergastolo definitivo per i capimafia Salvatore Madonia e Vittorio Tutino, dieci anni per calunnia a Calogero Pulci. Piccolo sconto di pena, sempre per calunnia, per Francesco Andriotta (da 10 anni a 9 anni e 6 mesi): la riduzione è dovuta alla prescrizione di due calunnie ai danni dell'ex pentito Vincenzo Scarantino, mentre da una terza accusa di calunnia - sempre ai danni di Scarantino - è stato assolto. Convalidata, dunque, la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 2019.