Timbravano il cartellino e poi uscivano, 15 condanne a Sanremo

Le reazioni alla sentenza



Una sentenza, quella di oggi, nettamente diversa rispetto alle assoluzioni che il giudice Paolo Luppi aveva pronunciato per gli imputati che avevano scelto il rito abbreviato. "Non può che esserci grande soddisfazione per un processo certosino, con oltre trenta udienze, la prima delle quali a gennaio, con il pm che ha analizzato ogni singola vicenda, minuto per minuto, uscita per uscita. Il fatto che il giudice abbia ritenuto fondate queste ipotesi, escludendo tra l'altro la colpevolezza per molti episodi, con la difesa che ha citato tutti i testimoni per un processo completo, ci dà massima soddisfazione". Questa la reazione del Procuratore di Imperia, Alberto Lari, che dopo la sentenza aggiunge: "Abbiamo apprezzato il lavoro del giudice e l'impegno del tribunale, che hanno fatto prevalere l'interesse della giustizia e dello Stato, pur trattandosi di reati prossimi alla prescrizione".