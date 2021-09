1/26 ©Ansa

Alla data del 29 settembre tutta Italia è zona bianca ad esclusione della Sicilia, ancora in giallo. I dati dell’isola però sono in miglioramento e già la scorsa settimana aveva percentuali sotto le soglie per poter tornare bianca. Si è preferito però attendere un consolidamento dei valori, che sembra ormai raggiunto. La Sicilia potrebbe passare quindi in zona bianca da lunedì 4 ottobre

