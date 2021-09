Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 17 settembre

Nelle ultime 24 ore 4.552 nuovi positivi, contro i 5.117 di ieri. I tamponi sono 284.579 (ieri 306.267), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è all'1,6% (era all'1,7%). Dopo alcuni riconteggi, i decessi totali arrivano a 130.233. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 4.627.699. I guariti sono 4.383.195. Le persone in terapia intensiva sono 525 (-6) Condividi:

Nelle ultime 24 ore sono stati 4.552 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 5.117. Diminuiscono i tamponi effettuati: 284.579, contro i 306.267 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'1,6% (ieri era all'1,7%). Sono 66 i morti (ma ci sono alcuni riconteggi), 6 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 17 settembre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Sicilia con 602, poi la Toscana con 494. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 525, con 34 nuovi ingressi (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti approfondimento Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.627.699. Le vittime in totale sono 130.233, con 66 decessi segnalati nell'ultimo bollettino (ieri le vittime segnalate erano 67, compresi altri riconteggi). I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 6.549, per un totale di 4.383.195. I ricoverati con sintomi sono 3.989 (-29). Sono invece 109.757 le persone in isolamento domiciliare (-2.036). I tamponi sono in tutto 88.800.986 - di cui 58.845.032 processati con test molecolare e 29.955.954 con test antigenico rapido -, in aumento di 284.579 rispetto al 16 settembre. Le persone testate sono finora 33.536.784, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.



Le note del bollettino vedi anche Covid, monitoraggio Iss: Rt in discesa a 0,85. L'incidenza da 64 a 54 Tra le note del bollettino si legge che la Regione Abruzzo comunica che "dal totale dei casi positivi è stato eliminato 1 caso in quanto già segnalato da altra regione"; la Regione Campania segnala che "un deceduto riportato in data odierna risale al 26/08/2021"; la Regione Emilia-Romagna spiega che "sono stati eliminati 5 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare"; la Regione Friuli-Venezia Giulia comunica che "il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione del caso"; la Regione Sicilia segnala che "i deceduti riportati oggi sono avvenuti: n 5 il 16/09/21 -n. 7 il 15/09/21 - n. 1 il 14/09/21 - n. 1 il 05/09/21 - n. 1 il 25/08/21 - n. 1 IL 22/08/21".