Meteo, le previsioni di giovedì 16 settembre

L'alta pressione lascia la Penisola e fa spazio a una perturbazione che colpirà però solo il Nord. In particolare sono l'arco alpino e prealpino a risentire del forte peggioramento. Interessate anche Liguria e Toscana. Bel tempo nel resto d'Italia, anche se non mancheranno le nubi, con temperature ancora in gran parte estive, soprattuto al Sud e sulle Isole

Giovedì 16 settembre una perturbazione colpirà il Nord Italia, in particolare l’arco alpino, quello prealpino e la Liguria. Perturbazioni anche in Toscana. Tempo sereno nel resto d’Italia, con temperature ancora in gran parte estive, soprattuto al Sud e sulle Isole (LE PREVISIONI).

Il meteo al Nord Il Nord Italia va verso la fine dell’estate. Una perturbazione piuttosto intensa raggiungerà infatti le sue regioni, portando nubi e pioggia. Non si escludono nubifragi tra lo spezzino e la Versilia. L’arco alpino e quello prealpino saranno interessati dal maltempo. Lo stesso vale per il Triveneto. Venti dai quadranti meridionali. Mar Ligure mosso, in prevalenza calmo l'Adriatico. Le temperature vanno dai 23 gradi di Aosta ai 30 di Bologna.

Il meteo al Centro L’alta pressione lascia via via il posto alla bassa pressione. Tempo in peggioramento con temporali anche molto intensi sulla Toscana. Interessate dal cielo irregolarmente nuvoloso le altre regioni centrali, con precipitazioni occasionali. Pioggia prevista in Umbria. Il Lazio dovrebbe godere ancora di un clima asciutto. Mosso il Mar Tirreno, venti deboli dai quadranti meridionali. Temperature massime dai 25 gradi di Firenze ai 32 di Cagliari.