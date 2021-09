Incidente sul lavoro: a Genova operaio cade dall'impalcatura e muore

Ennesima vittima sul lavoro. Un operaio di 54 anni è morto dopo essere caduto da un'implacaura di un cantiere in via Cecchi, nel quartiere della Foce a Genova. All’arrivo del 118 non c’era più niente da fare: l’uomo è morto per la caduta ed è l’ennesima vittima sul lavoro. Gli ispettori della Asl sono impegnati nelle indagini per verificare la presenza e il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla legge.