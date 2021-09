Rimini, uomo accoltella 5 persone: arrestato. Escluso il terrorismo

Nel tardo pomeriggio di sabato un 26enne, di origine somala, ha reagito ad un controllo del biglietto in autobus estraendo un coltello e aggredendo le due addette. Sceso dal mezzo, ha tentato la fuga e ha ferito altre tre persone, tra cui un bambino colpito alla gola, prima di essere fermato dalla polizia. Esclusa l'ipotesi di un atto terroristico. Gli investigatori non escludono che fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Bonaccini: "Azione di una gravità inaudita”

Chi è l’uomo arrestato

leggi anche

Rimini, accoltella cinque persone tra cui un bimbo alla gola: fermato

L’aggressore è un 26enne di origine somala. Era arrivato nel 2015 in Europa e aveva già fatto domanda per lo status di rifugiato in Danimarca, Svezia, Germania e Olanda. Da qualche mese era in Italia e aveva ripresentato la domanda. Sulle ragioni del gesto gli inquirenti stanno indagando. Quella che pare al momento esclusa è la pista terroristica: l'uomo, infatti, non ha precedenti specifici e non sarebbe riconducibile ad ambienti terroristici o estremistici. Era ospitato in una struttura della Croce Rossa e secondo alcune testimonianze aveva manifestato una personalità violenta e aggressiva. Gli investigatori, anche sulla base della reazione dell'uomo, non escludono che fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

La dinamica

L'uomo, secondo quanto si è appreso, viaggiava senza biglietto ed è stato fermato da due donne controllori, ma alla richiesta di esibire il titolo di viaggio si è avventato contro ferendole. Ha urlato frasi sconnesse ferendole una al collo e l'altra alla spalla. Le due sono state ricoverate al Bufalini di Cesena non in pericolo di vita. L'autista è stato costretto ad aprire la porta consentendo la fuga dell'uomo che nel tragitto, inseguito dai poliziotti, ha ferito altre tre persone tra cui il bimbo al collo. Secondo quanto apprende l'AGI, il bambino è in gravi condizioni. Dopo una lunga fuga, l'uomo è stato arrestato.

Le reazioni

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha detto che “quanto accaduto a Rimini è di una gravità inaudita. Siamo vicini alle persona ferite a Rimini, fra cui un bambino. Prima di ogni altra cosa, il pensiero va a loro e ai loro cari. Grazie alle forze dell'ordine per il pronto intervento che ha portato al fermo dell’aggressore. Siamo in contatto costante con il Comune - dice - per seguire gli sviluppi della vicenda e a disposizione dei familiari per qualsiasi necessità”.