Meteo, le previsioni di mercoledì 8 settembre

Le previsioni al Nord

Le regioni del Nord sono interessate dall'alta pressione. La giornata sarà caratterizzata nelle zone centro-occidentali da un cielo nuvoloso o anche coperto. Il tempo sarà decisamente più sereno su quelli orientali. Non sono attese precipitazioni degne di nota se non qualcuna isolata sui confini alpini occidentali. I venti saranno deboli e variabili. Per quanto riguarda le singole città, a Milano giornata nuvolosa, anche se non sono previsti rovesci, con temperatura tra i 17° e i 25°. Situazione simile a Torino, dove le temperature si manterranno tra i 19° e i 23°.