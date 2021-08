Pordenone, trovato morto il parapendista disperso a Tramonti di Sopra

Di lui si erano perse le tracce da ore nelle Prealpi Carniche, sopra Tramonti di Sopra. Si trovava appeso alla vegetazione in un punto particolarmente impervio

È stato trovato morto il parapendista disperso da ore nelle Prealpi Carniche, sopra Tramonti di Sopra (Pordenone). La vittima aveva 57 anni ed era originario di Como e residente a Moltrasio. È stato avvistato appeso alla vegetazione in un punto particolarmente impervio: lo hanno individuato i soccorritori a bordo dell'elicottero della Protezione Civile Fvg e gli amici dell'uomo - con cui ieri stava partecipando a una manifestazione partita dalla Slovenia - i quali si erano rimessi in volo con il parapendio per ripercorrere il tracciato rilevato dal Gps. Secondo una ricostruzione, il parapendista è riuscito ad aprire le vele di emergenza, ma è andato a sbattere a notevole velocità contro alcune rocce ad alta quota. La morte è avvenuta all'istante.