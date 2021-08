Pesaro, ex pm onorario Alberto Andreani fa il bagno in mare e annega

È annegato a qualche decina di metri dalla riva, proprio davanti allo stabilimento balneare Ridolfi di Pesaro dove era solito recarsi, l’ex procuratore onorario di Pesaro Alberto Andreani. Nonostante il mare mosso (in questi giorni spira vento di maestrale, che provoca onde anche piuttosto alte) il 71enne ha deciso di allontanarsi dalla riva. Mentre era al largo, all’improvviso ha iniziato a manifestare gravi difficoltà a rimanere a galla. Immediati i soccorsi dei bagnanti e dal bagnino della spiaggia, che si è subito spinto in mare: l’uomo è subito stato portato a riva e rianimato anche con il defibrillatore per oltre un'ora, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate. Alla fine è stato tutto inutile e l’uomo è morto. Sul posto, per gli accertamenti, è intervenuta la Capitaneria di porto.