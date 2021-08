Supplenze scuola 2021/22: la procedura e le scadenze

Dal 10 agosto i docenti possono presentare la domanda per le supplenze per l'anno scolastico 2021/2022. La procedura, tramite Istanza online , è attiva fino al 21 agosto e si può scegliere se dare disponibilità annuale, fino al termine delle attività didattiche, o spezzone, ossia per un numero minimo o massimo di ore. I docenti che possono fare richiesta sono quelli inseriti in GaE, prima fascia GPS + elenco aggiuntivo + seconda fascia GPS.

La domanda online e le scadenze

Sulla piattaforma dell'istanza è possibile selezionare una, due o tutte e tre le opzioni di scelta. Nel caso di "annuale" si dà disponibilità per le supplenze fino al 31 agosto; se si opta per "fino al termine delle attività didattiche" si richiedono supplenze fino al 30 giugno; se si preferisce "spezzone" si può indicare un numero minimo e massimo di ore, se si desidera o meno un eventuale completamento con ore nella stessa classe di concorso o in altre e se si partecipa solo a cattedre orario nello stesso comune o anche in altri comuni. Il docente può inoltre indicare se il sistema deve prima scorrere tutte le scuole indicate come preferenza per trovare una supplenza al 31 agosto o se privilegiare la sede scelta, e su questa accertarsi se c’è una supplenza al 31 agosto e passare direttamente a 30 giugno o spezzone.