Caldo rovente fino a Ferragosto, poi colpo di scena

Sabato temporalesco al Nord ma già da domenica il quadro meteorologico cambierà sensibilmente con la (duratura) rimonta dell’anticiclone africano. Il caldo si farà sempre più intenso e le temperature raggiungeranno i 40 gradi su molte regioni, fino a 44 al Sud. La situazione non muterà fino a Ferragosto compreso, poi si dovrebbe insidiare un flusso atlantico con il ritorno dei temporali

Sabato 7 agosto il tempo peggiorerà fortemente sulle regioni settentrionali. Questa fase instabile tuttavia non sarà duratura e già da domenica il quadro meteorologico migliorerà sensibilmente. Dalla prossima settimana poi l'anticiclone africano tornerà con prepotenza su tutte le nostre regioni e vivremo quella che potrà essere ricordata come una delle più intense ondate di calore di questa stagione estiva, con picchi di oltre 44 gradi al Sud e gran caldo anche al Nord. La giornata di domenica risulterà quindi più stabile dappertutto, con temperature in ulteriore aumento.

Caldo sempre più intenso, Ferragosto bollente

A partire da lunedì' 9 un vasto campo di alta pressione di origine sahariana abbraccerà buona parte del bacino del Mediterraneo: le masse d'aria in arrivo si preannunciano roventi con temperature fino a 28/30 gradi a 1500 metri di altezza. Nella pratica questo potrebbe tradursi in temperature massime di oltre 44 gradi al Sud e sulle due isole maggiori. Nelle zone interne della Sicilia e sulla Puglia si potrebbe persino superare tale valore. Questa volta il caldo raggiungerà anche le regioni del Nord e la situazione rimarrà immutata fino a Ferragosto.

Dopo metà agosto tornano i temporali

I primi segnali preannunciano un peggioramento nella settimana dopo Ferragosto. Torneranno i temporali, talvolta violenti al Nord, mentre al Centro Sud la situazione rimarrà tutto sommato stabile. La classica Italia divisa in due con probabili fenomeni di forte intensità (grandinate e nubifragi) nella parte settentrionale del nostro Paese, situazione ancora estiva al Centro Sud.