Terremoto a Norcia, registrata scossa di magnitudo 3,6

Terremoti: scossa di magnitudo 3 nello Stretto di Messina

Secondo i vigili del fuoco si è avvertito "distintamente" un boato così come riferito dal personale in servizio presso il distaccamento Valnerina. La squadra è uscita per un sopralluogo sul territorio. Al momento alla sala operativa non sono arrivate richieste di intervento.