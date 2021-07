Maxi rave illegale nel Pisano, in 6mila a ballare. Identificati in 200

Il ritrovo è iniziato sabato notte ed è ancora in corso. Un cordone delle forze dell'ordine presidia la zona per bloccare eventuali nuovi arrivi. Le persone identificate rischiano una denuncia per invasione di terreno privato. Il prefetto di Pisa spiega: "Non abbiamo notizie di particolari criticità, nemmeno dal punto di vista sanitario"

Sono circa 200, al momento, le persone identificate dalle forze dell'ordine sui circa 6mila partecipanti al rave party non autorizzato in svolgimento da sabato notte in Toscana, a Tavolaia di Santa Maria a Monte (Pisa), con persone provenienti da Italia e anche Paesi europei. Gli identificati ora rischiano una denuncia per invasione di terreno privato. La zona è presidiata da un cordone di polizia e carabinieri, oltre un centinaio di agenti, e da un dispositivo di protezione civile con l'istituzione di tre check point sulle vie d'accesso per bloccare eventuali nuovi arrivi. Il ritrovo però prosegue: il maxi assembramento di auto, camper, roulotte, potrebbe proseguire ancora per alcuni giorni, così come avrebbero rivelato alcuni partecipanti.