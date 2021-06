Live in Firenze, il panel sugli scenari economici possibili

Nell’evento di Sky TG24 in esterna il dibattito su economia e lavoro con il presidente della Fondazione Cr Firenze Luigi Salvadori e le economiste Elsa Fornero e Veronica de Romanis

"Con il progetto FABER paghiamo lo stipendio ai ricercatori inseriti in azienda, assicurando da un lato che rimangano in Italia e possano contribuire all’innovazione delle nostre piccole e medie imprese, dall’altra offriamo alle piccole e medie imprese l’opportunità di progredire attraverso l’innovazione".

Sono le parole di Luigi Salvadori, presidente della Fondazione Cr Firenze, che punta tutto su formazione, competenze, orientamento e innovazione.

Nel panel economia e lavoro, Salvadori e le economiste Elsa Fornero e Veronica de Romanis si sono confrontati sulle tematiche più urgenti che il governo deve gestire.

Scuola e formazione in primis, ma anche sicurezza nel lavoro e ricerca di un metodo.

"È morto un altro giovane, immigrato, per le insostenibili condizioni di lavoro e la totale mancanza di sicurezza - ha detto Fornero- è ora di dire basta. Basta proclami e sia il tempo delle azioni concrete" .

De Romanis ha spiegato che dal suo punto di vista Draghi non rimarrà per sempre a capo del governo. "Mi auguro però che lasci in eredità il suo metodo - ha auspicato l'economista - che tutti capiscono il metodo Draghi fatto di concretezza e di responsabilità dei singoli".

Infine, da menzionare un progetto che Fondazione CR Firenze ha ideato e sostiene insieme a Intesa Sanpaolo. Riguarda i giovani e si chiama Tuttomeritomio. Nasce nel 2019 con l’obiettivo di premiare il merito e il talento di giovani provenienti da famiglie in condizioni di disagio economico offrendo loro la possibilità di accedere al percorso universitario senza ‘pesare’ sull’economia famigliare. "Con un impegno complessivo di 7,5 milioni di euro - spiega Salvadori - sosteniamo gli studi di circa 450 studenti nell’arco temporale di sei anni".