Lite per mascherina, lo "sciamano italiano" prende a testate un uomo

Un’aggressione, documentata da un video, scaturita dopo la richiesta di indossare la mascherina. Protagonista dell’episodio violento è Hermes Ferrari, noto come lo "sciamano italiano", titolare di una pizzeria di Modena e protagonista negli scorsi mesi delle proteste contro le restrizioni a Roma. Stava passeggiando in compagnia della moglie in un centro commerciale a Fidenza (Parma) quando due agenti della vigilanza gli hanno chiesto di mettere la mascherina. L’uomo è partito subito in quarta visibilmente alterato, spalleggiato dalla consorte, urlando, imprecando, insultando e minacciando uno dei due addetti alla sicurezza. Poi, mentre alcuni telefonini lo stavano riprendendo, si è avvicinato a un cliente del centro commerciale che lo aveva sollecitato a seguire le regole e lo ha improvvisamente e violentemente colpito con una testata al volto.