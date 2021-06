Keira Knightley: "Tutte le donne che conosco hanno subito molestie"

L'attrice britannica si confessa alla rivista Harper's Bazaar. "Le molestie sessuali - ha detto - sono un problema così grande che letteralmente non conosco nessuna donna che non sia stata sottoposta a molestie". Lei inclusa

Keira Knightley non ha dubbi. Dal palpeggiamento al catcalling ogni donna è stata molestata, in qualche modo. L'attrice britannica ne ha parlato in un'intervista alla rivista Harper's Bazaar, spiegando che, secondo lei, la situazione è "fottutamente deprimente". La Knightley ha rivelato che dopo la vicenda della 33enne Sarah Everard, scomparsa nel nulla alle 21.30 dello scorso 3 marzo, per cui è stato arrestato un poliziotto che ha operato per anni a Westminster, le donne hanno iniziato a elencare tutte le precauzioni che prendono quando tornano a casa da sole, magari di sera. E' in quel momento che ha iniziato a pensare che stava facendo le stesse cose. Senza neanche rendersene conto. Una violenza cui ogni donna è sottopsta, fin dalla tenera età, costretta a difendersi da un nemico spesso invisibile ma che quando si materializza può essere mortale.

"Tutte hanno subito molestie"

Non ha avuto dubbi neppure di fronte alla domanda più insidiosa: se anche lei avesse subito molestie. "Sì! Le hanno subite tutte". La Knightley aveva già parlato del suo disagio nel girare scene intime e delle aspettative su come le donne debbano apparire civettuole o materne. "Se sto interpretando il ruolo di una donna che sta facendo un viaggio nella maternità e nell'accettazione del suo corpo, mi dispiace, ma dovrebbe essere girato con una regista donna".