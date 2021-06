Alessandra Petrucci, nuova Rettrice dell'Università di Firenze

"Chiamatemi Rettrice"

"Sono felice di essere la prima rettrice donna dell’Università di Firenze - dice lei - ma sarò la rettrice di tutti. Ringrazio anche chi non mi ha votato perché sarà comunque un segnale di cui tenere conto". Dal suo profile Twitter", chiede di essere chiamata al femminile, rettrice, "come le mie poche, ahimè, colleghe". Tanti i messaggi che stanno arrivando alla nuova rettrice. Il tweet del sindaco Dario Nardella: "Prima donna nella storia del nostro ateneo. Il comune e la città metropolitana sono pronti a cooperare per proiettare firenze sempre più tra le eccellenze mondiali della formazione e della ricerca". Parole a cui Petrucci risponde in presa diretta: "Siamo pronti. Lo siamo sempre stati e non aspettavamo altro: questo è un momento particolare, veniamo da un periodo molto difficile, ma questo non vuol dire che non si debba ripartire ancora con più velocità e sprint. Tutti insieme ce la faremo e sono molto contenta che il sindaco sia così disponibile. Ne avremo bisogno" perché "dovremo lavorare insieme". Con il pnrr "credo sia importante partire insieme e cercare di trovare una nuova immagine, perché l'università è in questa città e deve essere vista come un elemento importante".