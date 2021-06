Firenze, incendio alla Coop di Ponte a Greve: edificio evacuato

L'evento è scaturito nel pomeriggio del 3 giugno, sul tetto del centro commerciale dove erano in corso dei lavori. All'interno erano presenti 100 dipendenti e circa 200 clienti, tutti evacuati senza conseguenze. Le operazioni per lo spegnimento sono durate tutta la notte

Un incendio è scoppiato nella giornata del 3 giugno sul tetto della Coop di Ponte a Greve, in provincia di Firenze, dove erano in corso dei lavori. Ad andare a fuoco sarebbe stato del catrame e dal tetto si è alzata una colonna di fumo visibile a distanza. Nel centro commerciale erano presenti 100 dipendenti e circa 200 clienti, tutti evacuati. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Non si è registrato nessun ferito.

Operazioni durate tutta la notte

Le operazioni per lo spegnimento dell'incendio, scaturito durante dei lavori di impermeabilizzazione del tetto, sono proseguite per tutta la notte. Le fiamme, ha precisato in una nota la direzione, non hanno interessato il punto vendita, che è comunque stato evacuato in via precauzionale. A rendere più complesse le operazioni di spegnimento il fatto che si trattasse di un tetto ventilato. I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti con il supporto dei comandi di Prato, Pistoia, Livorno, Siena, Grosseto, Pisa e Bologna. Anche la Protezione civile ha messo a disposizione due autobotti per il rifornimento d'acqua. Il centro commerciale rimane momentaneamente chiuso.