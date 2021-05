Meteo, le previsioni di venerdì 14 maggio

Una nuova perturbazione provocherà piogge e in alcuni casi anche grandinate da Nord a Sud. Una giornata, con una brusca interruzione della primavera, che sarà il preludio di un weekend con tempo instabile su gran parte del Paese

Brusca interruzione della primavera a causa di una nuova perturbazione sull’Italia, con numerose piogge e, in alcuni casi, anche temporali e grandinate da Nord a Sud. Il peggioramento del meteo su tutto il Paese previsto per venerdì 14 maggio sarà il preludio di un weekend a tratti autunnale su molte aree dello Stivale. Non andrà meglio sulle coste con mari da mossi a molto mossi, venti moderati e forti sul Ligure (LE PREVISIONI).